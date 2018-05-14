Логистика добра: «Деловые Линии» доставили книги в детскую больницу Таганрога

Напомним, что в 2018 году «Деловые Линии» стали официальным транспортным партнером акции «Подари ребенку книгу!», которая призвана помочь пополнить фонды региональных и сельских библиотек. На данный момент перевозчик уже безвозмездно доставил более 5 тонн изданий для 42 библиотек-участниц проекта из 20-ти регионов России. Благодаря сотрудничеству региональные фонды получили в подарок от неравнодушных людей и организаций свыше 6 000 новых детских книг.

«Как привить детям любовь к чтению — вопрос, который в последние годы с повсеместным распространением гаджетов и цифровизацией стоит все острее. При этом ценность книг и чтения со временем только растет. И если в крупных городах всегда есть большой выбор книг и возможностей, то в малых городах, поселках и деревнях главная проблема — это недоступность книг, отсутствие качественных востребованных изданий. «Деловые Линии» работают по всей России и мы с радостью присоединились к акции, способствующей развитию и образованию российских детей. Надеемся, что наши совместные усилия с организаторами данного проекта помогут укрепить региональные библиотечные фонды, чтобы каждый ребенок мог найти ту книжку, которую он хочет прочитать», — отметил директор по связям с общественностью ГК «Деловые Линии» Артем Савко

«Многие книжники — и писатели, и издатели, и книготорговцы, и библиотекари — прекрасно знают, что издать книгу — не самая трудная задача, главное — доставить ее до читателя, особенно в отдаленные населенные пункты. Поверьте, сотрудничество с одной из крупнейших логистических и транспортных компаний, которой является компания «Деловые линии», это действительный прорыв в той сфере, которая называется социальным партнерством. От всех участников замечательной книжной акции «Подари ребенку книгу!» выражаю признательность и благодарность руководству компании «Деловые Линии» за их неравнодушное отношение к нашему общему делу — воспитанию и образованию подрастающего поколения, новых граждан России», — рассказала Марина Александровна Веденяпина, директор Российской государственной детской библиотеки, президент Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим Читателя», члена Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку.