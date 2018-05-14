За падение тюменского школьника в бункер никто не ответит

Следователи завершили проверку по факту падения 10-летнего ребенка в бункер неподалеку от железной дороги. Инцидент произошел 1 апреля, школьнику понадобилась помощь спасателей, которые достали ребенка с глубины пять метров. Ребенка отвезли в больницу с переломом ноги.

СКР проводил проверку по факту травмирования ребенка.

— В возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием события преступления, — рассказала 72.ruНаталья Деваева, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Тюменской области. — Установлено, что территория принадлежит организации, и была огорожена — въезд ограничили для транспорта. Полностью перекрыть доступ на участок владельцы не могут, поскольку здесь находится имущество РЖД

Владельцы пояснили следователям, что доступ в бункер регулярно перекрывают, устанавливая люки, но их срезают и крадут. По поводу хищений владельцы обращались в полицию.