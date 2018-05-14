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Омская область почти на 40% увеличила финансирование детского летнего отдыха в 2018 году
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Омская область почти на 40% увеличила финансирование детского летнего отдыха в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области увеличило финансирование организации детского летнего отдыха в 2018 году на 137 миллионов рублей или почти на 40% по сравнению с прошлым годом, на эти средства будет обновлена материально-техническая база лагерей и увеличено количество отдохнувших детей, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Галина Лаврентьева.
"В этом году на проведение детской оздоровительной кампании из областного бюджета выделено 490 миллионов рублей, это на 137 миллионов рублей больше уровня прошлого года. Из этих средств 66,8 миллиона рублей направлено на подготовку лагерей к сезону, а остальные средства — на увеличение количества отдохнувших детей", — сказала Лаврентьева.
По ее словам, в 2018 году за счет бюджета региона в детских лагерях отдохнет 81 тысяча 644 ребенка, что на 4,5 тысячи детей больше по сравнению с прошлым годом.
Представитель министерства уточнила, что в рамках подготовки к сезону в лагерях будет обновлена материально-техническая база.
"Обновление не проводилось многие годы. Для лагерей приобретается оборудование для пищеблоков, обновляется посуда, проводится ремонт крыш, замена окон и дверей. Все работы будут завершены к открытию сезона", — подчеркнула Лаврентьева.
В Омской области действует 521 лагерь с дневным пребыванием детей, 32 загородных детских оздоровительных лагеря, 37 лагерей палаточного типа и 10 санаторных лагерей. По словам Лаврентьевой, стоимость одной путевки зависит от типа учреждения, но ее средняя цена сохранилась на уровне прошлого года — 15 тысяч 330 рублей. В 2017 году в лагерях отдохнуло 77 тысяч 379 детей, из бюджета региона на эти цели было выделено 353 миллиона рублей.
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