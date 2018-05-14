В Волгограде выбрали победительницу конкурса «Наша красивая мама-2018»

В Волгограде 13 мая подвели итоги конкурса «Наша красивая мама-2018». Победительницей стала Гала Мазина, воспитывающая троих детей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», в конкурсе принимало участие 17 женщин и их 63 ребенка. Каждая из них воспитывает в семье от трех до восьми детей. Волгоградки не только продемонстрировали свою красоту, но и таланты и интеллект. Участницы полгода готовились к финалу конкурса — кто-то придумывал танец, кто-то учил песню, кто-то сам делал себе декорации и не только. Кроме того, каждая участница представила визитную карточку — рассказала о себе и подготовила небольшой видеоролик о семье.

Кроме того, в рамках конкурса прошла благотворительная акция. Неравнодушные волгоградцы могли помочь многодетной матери Елене Алтыновой собрать деньги на дорогостоящее кресло-коляску для ее сына и дочери, больных ДЦП, спастической диплегией и эпилепсией, чтобы те имели возможность выходить из дома на прогулку.

Добавим, цель конкурса — продвижение положительного образа многодетной семьи в современном обществе, привлечение внимания к значимости роли женщины в семье, уважение и восхищение матерью.