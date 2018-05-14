Ещё
Дети вынуждены заниматься на улице из‐за аварийного состояния детского сада в Свердловской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети вынуждены заниматься на улице из‐за аварийного состояния детского сада в Свердловской области 

360tv.ru 57 минут назад
Сотрудники рассказали о плачевном состоянии детского сада №9 в Серове (Свердловская область). Чтобы дошкольное учреждение не затопило, воспитатели ставят в помещениях ведра, тазики и кастрюли. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Заведующая детским садом рассказала, что власти города объявили аукцион на ремонт крыши. Занятия по музыке с 15 мая будут проводить на улице, так как зал для этих целей закрыт на ремонт.
«С первого июня все занятия на улице будут. Так, у нас косметический ремонт два года назад сделан, полностью отремонтировано одно крыло. Но крыша тридцать лет уже протекает», — добавила заведующая дошкольного учреждения.
Комментарии от управления образования города Серова получить не удалось.
Воспитатель детского сада в китайском городе Янчжоу заставила подопечных пить кипяток из‐за того, что они разговаривали во время занятия. Позже женщина извинилась перед родителями детей.
360tv.ru: последние новости
В парке культуры и отдыха «Измайлово» прошел велопробег «Спасибо за то, что мы живы!» «Тихий и приличный мальчик»: директор кубанской школы рассказала об ученике, который порезал горло 12‐летней девочке Жители Курганской области добиваются увольнения скандальной заведующей детского сада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах296
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение