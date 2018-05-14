Дети вынуждены заниматься на улице из‐за аварийного состояния детского сада в Свердловской области

Сотрудники рассказали о плачевном состоянии детского сада №9 в Серове (Свердловская область). Чтобы дошкольное учреждение не затопило, воспитатели ставят в помещениях ведра, тазики и кастрюли. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Заведующая детским садом рассказала, что власти города объявили аукцион на ремонт крыши. Занятия по музыке с 15 мая будут проводить на улице, так как зал для этих целей закрыт на ремонт.

«С первого июня все занятия на улице будут. Так, у нас косметический ремонт два года назад сделан, полностью отремонтировано одно крыло. Но крыша тридцать лет уже протекает», — добавила заведующая дошкольного учреждения.

Комментарии от управления образования города Серова получить не удалось.

Воспитатель детского сада в китайском городе Янчжоу заставила подопечных пить кипяток из‐за того, что они разговаривали во время занятия. Позже женщина извинилась перед родителями детей.