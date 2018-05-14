Житель Горнозаводска до смерти избил свою жену, дети спаслись бегством

ДЖителя Горнозаводска подозревают в том, что он избил свою жену, которая через несколько часов умерла в больнице.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СКР, 10 мая мужчина нанёс супруге множественные удары руками. В это время в квартире находились двое малолетних детей. Ранее мужчина судим не был. Его задержали, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Как сообщают знакомые и родные погибшей, в семье трое детей. Двое из них, мальчики дошкольного и школьного возраста, в момент происшествия выпрыгнули из окна квартиры со второго этажа (сначала один, затем другой). Сейчас детей передали на попечение родственников.