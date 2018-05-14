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Житель Горнозаводска до смерти избил свою жену, дети спаслись бегством
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Житель Горнозаводска до смерти избил свою жену, дети спаслись бегством 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
ДЖителя Горнозаводска подозревают в том, что он избил свою жену, которая через несколько часов умерла в больнице.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СКР, 10 мая мужчина нанёс супруге множественные удары руками. В это время в квартире находились двое малолетних детей. Ранее мужчина судим не был. Его задержали, суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Как сообщают знакомые и родные погибшей, в семье трое детей. Двое из них, мальчики дошкольного и школьного возраста, в момент происшествия выпрыгнули из окна квартиры со второго этажа (сначала один, затем другой). Сейчас детей передали на попечение родственников.
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