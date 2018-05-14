«Память бессмертна»: семьи из Бибирева приняли участие в интерактивной программе ко Дню Победы

В детском клубе «Тигруля» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» прошла интерактивная программа для всей семьи «Память бессмертна», посвященная Дню Победы. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Данная программа была направлена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание семей. Мероприятие проводилось с целью сформировать у участников чувство патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свой народ, ответственности за его будущее, развить интерес воспитанников клуба «Тигруля» к историческому прошлому нашей страны, военной истории Отечества, — рассказали в администрации центра.

Отметим, что в интерактивной программе «Память бессмертна» принимали участие не только дети, но и взрослые. Все участники программы помогали друг другу в выполнении заданий и упражнений. (вт)