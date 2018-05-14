Заявки на путёвки в летний лагерь еще принимаются

Первая смена для юных отпускников начнется через неделю. Но для слегка припозднившихся заявочная кампания на летний отдых и оздоровления продолжается.

91 процент всех путевок уже распределен, сообщила директор окружного департамента молодежной политики и туризма Эльмира Тимергазина. Юные ямальцы будут отдыхать в детских оздоровительных учреждениях Крыма, Краснодарского края, Тюменской и Курганских областей, в Болгарии.

— Подать заявку на третью и четвертую смену еще можно на портале Окружного молодежного центра, — уточнила директор ведомства, — это шанс для родителей, которые пересмотрели свои планы отправить ребенка отдохнуть.

Всего этим летом за пределы округа в десять детских лагерей отправят 5762 ребенка под присмотром 482 сопровождающих, получивших специальные сертификаты после прохождения школ наставников.

Кроме того, 156 ребят ждут познавательный смены в федеральных центрах «Орленок», «Смена» и «Артек».

Как пояснила Эльвира Тимергазина, педагогические составы будут работать в лагерях «Ямал» в Болгарии, краснодарском «Шате», тюменской «Снежинке» и окружном палаточном лагере «Северные просторы».

Тематика и направленности смен уже согласованы, программы разработаны — сделать отдых незабываемым обещают более 300 ямальских вожатых и аниматоров.