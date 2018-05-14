Двухлетний ребенок выпал из окна 4 этажа в Сегеже

Малыша доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Следственный комитет проводит проверку по факту падения ребенка из окна многоквартирного дома в Сегеже.

Инцидент произошел вечером 11 мая. Двухлетний мальчик был дома с родителями. В какой-то момент он остался в комнате в одиночестве, добрался до окна, убрал защитную сетку и выпал вниз. После падения ребенка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.