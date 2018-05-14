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В детском саду на Пришвина прошел уникальный интеллектуальный конкурс «УникУм»
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В детском саду на Пришвина прошел уникальный интеллектуальный конкурс «УникУм» 

Управа района Бибирево 37 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Уникальный интеллектуальный конкурс «УникУм» прошел в дошкольном корпусе № 6 школы № 1412. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— «УникУм» — это уникальный интеллектуальный конкурс, проводимый ежегодно среди детей — воспитанников подготовительных к школе групп. Конкурс направлен на поддержание познавательной активности детей и раскрытие их потенциала. Соревнование проводят в два этапа. В нашем корпусе проходил второй этап конкурса, в котором приняли участие дети всех дошкольных отделений комплекса, — рассказали в администрации школы.
Победители были награждены грамотами и памятными медалями. (вт)
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