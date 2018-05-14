Чем заняться с детьми в Риме: гид по городу

Лучший период для изучения достопримечательностей Рима — апрель-май, сентябрь-октябрь. В августе все римляне устремляются к морю, и город заполняется только туристами, но температура воздуха в городе может превышать 40 градусов, что крайне тяжело обычно переносится детьми.

Зимой в Риме тоже вполне тепло и приятно, но часто может идти дождь. К тому же летом поездку в Рим можно совместить с пляжным отдыхом: до середины сентября вода на Средиземноморье, и тем более на Адриатике, приятная и теплая.

Родителям с маленькими детьми крайне рекомендуется брать с собой проходимые коляски с большими колесами: улицы Рима выложены крупным булыжником, который очень полезен лишь при укладывании ребенка спать, но никак не в других случаях.

Музеи для детей и для взрослых

Многие музеи Рима и Ватикана необходимо бронировать заранее, поэтому, во избежание потери времени и томления с детьми в очередях, приобретите билеты online. Особенно это касается популярнейших музеев Ватикана и виллы Боргезе.

Прежде чем посещать галереи, загляните в их книжные магазины: в Европе издается много интерактивных музейных книг-путеводителей для детей.

Чередуйте музеи для себя и для детей, чтобы они в прямом смысле не устали от искусства. Отличным вариантом для детской программы примерно на полдня может быть посещение музея «Эксплора», который находится недалеко от Ватикана. Здесь можно подоить корову, посидеть в пожарной машине, приготовить самостоятельно пиццу, провести химические и физические эксперименты и повозиться с водой в огромной водной зоне.

Музей — целая модель взрослого мира для детей, где они могут прийти в супермаркет и самостоятельно купить продукты, изучить строение человеческого организма и узнать все о пищеварении.

Тематический парк «Rainbow Magicland» подойдет для любителей мультсериала «Winx Club». Этот парк аттракционов с волшебницами Winx недавно открылся недалеко от Рима. Здесь есть волшебная школа Алфея, 4D иллюзии, переворачивающие зрителей вверх ногами, различные американские горки и множество других развлечений, связанных со знаменитыми героинями-волшебницами Winx. Нужно иметь в виду, что своим ходом туда добираться довольно непросто, а сам парк пока еще не сильно тенистый и зеленый, поскольку насаждения еще не успели разрастись. Поэтому лучше ехать туда на машине и не в самую жаркую пору.

35 евро — взрослый, 28 евро — ребенок от 1 до 10 лет. Дети ростом до 100 см бесплатно. Дешевле бронировать через интернет.

Парки и сады

Вилла Боргезе

Спрятаться от жары в Риме можно в многочисленных парках и садах. Самый большой и самый знаменитый парк — вилла Боргезе — находится прямо над Пьяцца дель Пополо и Испанской лестницей. Он тянется на несколько километров до самого музея и включает в себя, в том числе, огромный зоопарк, на который можно смело выделить несколько часов.

Английский и французский парки с уникальной коллекцией редчайших платанов и других растений, которые собирал первый владелец виллы кардинал Боргезе, и множество других музеев.

Не забудьте прокатиться по парку на четырехместных велосипедах и прогуляться по тенистым старинным аллеям парка, заглянув в дендрарий в его правом крыле.

Вилла Турлония

Как и московские усадьбы, римские виллы, принадлежащие некогда знатным семействам, окружены тенистыми парками и садами. На вилле Турлония, помимо тени, можно найти увлекательнейший современный музей техники Technotown. Здесь можно поиграть в 3D футбол на цифровом поле-полу, сконструировать своего робота, оказаться в техно-радио, увидеть музыку и попасть в космос. Дети не захотят отсюда уходить.

Ботанический сад — дендрариум

В одном из самых симпатичных и незаселенных туристами районов Рима — Трастевере — находится огромный ботанический сад, где можно узнать много нового о том, какие растения были в древнем Риме, и откуда в нем появились знаменитые пинии, кипарисы, пальмы, апельсины и другие деревья и цветы.

В 12 часов каждый день прямо над дендрариумом палит пушка, напоминая всем, что солнце еще высоко. Так что не пугайтесь, если вдруг услышите грохот.

Для тех, кто читает по-английски, может быть полезной подборка лучших детских площадок Рима под открытым небом.

Наверное, ни один ребенок никогда не откажется от самой вкусной и самой простой на свете итальянской кухни — порции макарон с пармезаном или ароматной пиццы. Рим — туристический город, поэтому поесть здесь можно вкусно и в любое время, в отличие от многих других итальянских городов, где, если вы не успели пообедать до 14:00, то будете гулять до 19:30 голодные и злые.

Если вам хочется чего-то аутентичного, далекого от туристических мест и к тому же интересного детям, отправляйтесь в ресторан ViVi Bistrot, который находится в парке на вилле Doria Pamphili. Здесь можно купить 100% натуральный био-обед и устроить пикник в парке в сердце Рима, а можно просто предоставить детям на растерзание коллекцию игрушек и расслабиться на террасе.

Если вам все же хочется охладиться и поплескаться не только в море, устройте себе и детям праздник и отправляйтесь в один из самых крупных аквапарков Италии, который находится на окраине города.

Еще один аквапарк и аквариум — Zoomarine — находится уже не в черте города, но там можно не только прокатиться с горок и окунуться в бассейн, но и посмотреть на морских обитателей и даже поплавать с дельфинами.

Не забывайте о том, что сам Вечный город полон загадок и тайн, на каждом шагу здесь вы найдете древние развалины и старинные замки, дома с историей и просто интересные «живые» двери и другие архитектурные детали, которые так увлекают детей во время прогулки по городу.

Обязательно прочтите с детьми адаптированную историю Древнего Рима прежде, чем попасть в Колизей или отправиться на экскурсию по Форумам и 7 холмам. Желаем вам приятного путешествия!

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