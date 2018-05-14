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Москвичи увидят выставку каллиграфии
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Москвичи увидят выставку каллиграфии 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Работники центра развития детей и юношества «Пресня» проведут выставку каллиграфии. Она откроется 23 мая.
Посетители смогут посмотреть работы учеников учреждения и поучаствовать в мастер-классах по каллиграфии. Для желающих проведут мастер-класс «Как сделать свою подпись более выразительной». Его проведут педагоги центра, уточнили на сайте.
Вход на выставку свободный, участие в мастер-классах бесплатное.
Начало в 17:00. Центр развития детей и юношества «Пресня» находится по адресу: Глубокий переулок, дом 7.
Напомним, передвижной театр «Соффит», который находится в учреждении, стал лауреатом II степени на фестивале школьных театров «Волшебный занавес».
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