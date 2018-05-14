Музеи, театры, спортплощадки: как принять участие в «Московской смене»

На официальном сайте Мэра Москвы открылся раздел, посвященный программе бесплатного детского отдыха «Московская смена». В рамках проекта москвичи в возрасте от семи до 14 лет смогут с пользой и удовольствием провести летние каникулы. Подать заявление в первую смену можно с 24 мая.

В этом году в программе примут участие 246 общеобразовательных и 27 спортивных школ, а также социальные учреждения. Кроме того, для детей откроют свои двери 26 музеев, семь театров, 10 анимационных центров и 10 спортивных площадок. Ребята смогут посетить зоопарк, планетарий, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Дарвиновский музей, «Москвариум», «Мастерславль», Театр кошек Юрия Куклачева , театр «Уголок дедушки Дурова» и другие культурные площадки.

Для школьников проведут мастер-классы, спортивные состязания, конкурсы, дискуссии, занятия по решению олимпиадных задач, уроки профориентации и игры. Занятия в каждом учреждении будут проходить по индивидуальной программе детского досуга. Позднее она будет доступна на сайте mos.ru . Родители вместе с детьми смогут выбрать наиболее интересные занятия и даже составить собственный план их посещения.

Проводить занятия для школьников и координировать работу смен будут четыре тысячи педагогов, а следить за здоровьем ребят — 400 медицинских работников. Для всех участников «Московской смены» организуют трехразовое питание.

Отдохнуть школьники смогут в одной из трех смен. Образовательная пройдет в июне, спортивные — в июле и августе. Для детей из социальных учреждений будут организованы три социальные смены.

Родителям нужно будет выбрать направление смены, а затем подать заявление на участие в желаемую школу, спортивное или социальное учреждение. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку по форме 079/У и полис ОМС (при наличии).

Программа летнего детского отдыха «Московская смена» проводится в столице ежегодно. В прошлом году в ней приняли участие более 24 тысяч ребят. В рамках проекта работали образовательная, социальная и физкультурно-оздоровительная смены. Каждая из социальных смен была тематической: их посвятили Дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, Году экологии в России и 870-летию Москвы.

Подробная информация о «Московской смене» и о том, какие еще возможности дарит город детям — по ссылке