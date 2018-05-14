В Курске выберут победителя конкурса «Мечты о будущем»

В рамках СЭФ-2018, 8 июня будут определены авторы лучших работ

Продолжается голосование за участников конкурса детской компьютерной графики «Мечты о будущем». В рамках СЭФ-2018, 8 июня будут определены авторы лучших работ.

Конкурс призван показать, какой мир будущего видят дети. Чем ребенок хочет заниматься, когда вырастет? Какие цели он себе ставит? Как он видит среду обитания будущего? «Моя будущая профессия», «Город, в котором я хочу жить», «Школа будущего» — темы работ, представленных на конкурс.

В состязании принимают участие дети до 14 лет. В настоящее время уже поступило 59 работ, которые размещены на сайте форума.

Победитель конкурса будет определён путём голосования на официальном сайте СЭФ-2018, которое продлится до 25 мая 2018 года. Любой желающий может принять участие в выборе победителя.