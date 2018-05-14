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Эксперт: зарплата вожатых должна быть на уровне МРОТ
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Эксперт: зарплата вожатых должна быть на уровне МРОТ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Статус вожатого нужно защитить законодательно, а зарплату приблизить к минимальному размеру оплаты труда. Об этом заявила директор Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко в ходе совещания по вопросам подготовки и привлечения вожатых для организации летнего детского отдыха в Совете Федерации.
«Статус вожатого нужно защищать законодательно. Отдельного внимания заслуживает зарплата вожатых, многие считают, что её нужно приблизить к МРОТ», — сказала она.
По словам эксперта, сегодня вожатые получают от четырёх до десяти тысяч рублей в зависимости от региона и лагеря.
«Из их зарплаты часто вычитают стоимость за еду, проживание и билетов. Таким образом, ребята получают на руки сущие копейки», — сказал она.
Суховейко отметила, что завышена стоимость у медицинских осмотров и психологического освидетельствования, которые каждый вожатый должен пройти.
«Цены начинаются от 1500 рублей и выше. Мы уверены, что нужно издать некий документ, где нужно чётко определить стоимость этих процедур», — сказала она.
Профессия «пионервожатый» появилась вместе с образованием Всесоюзной пионерской организацией имени В. И. Ленина в 1922 году.
Такие лагеря были продолжением отрядной деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто пионеры оказывали помощь жителям деревень и вели просветительскую работу среди деревенских детей.
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