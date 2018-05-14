Эксперт: зарплата вожатых должна быть на уровне МРОТ

Статус вожатого нужно защитить законодательно, а зарплату приблизить к минимальному размеру оплаты труда. Об этом заявила директор Межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Галина Суховейко в ходе совещания по вопросам подготовки и привлечения вожатых для организации летнего детского отдыха в Совете Федерации

«Статус вожатого нужно защищать законодательно. Отдельного внимания заслуживает зарплата вожатых, многие считают, что её нужно приблизить к МРОТ», — сказала она.

По словам эксперта, сегодня вожатые получают от четырёх до десяти тысяч рублей в зависимости от региона и лагеря.

«Из их зарплаты часто вычитают стоимость за еду, проживание и билетов. Таким образом, ребята получают на руки сущие копейки», — сказал она.

Суховейко отметила, что завышена стоимость у медицинских осмотров и психологического освидетельствования, которые каждый вожатый должен пройти.

«Цены начинаются от 1500 рублей и выше. Мы уверены, что нужно издать некий документ, где нужно чётко определить стоимость этих процедур», — сказала она.

Профессия «пионервожатый» появилась вместе с образованием Всесоюзной пионерской организацией имени В. И. Ленина в 1922 году.

Такие лагеря были продолжением отрядной деятельности в летний период с упором на спортивное и военно-патриотическое воспитание. Часто пионеры оказывали помощь жителям деревень и вели просветительскую работу среди деревенских детей.