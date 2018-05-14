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Лекция «Как говорить с детьми о катастрофах»
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Лекция «Как говорить с детьми о катастрофах» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Родители стараются рассказывать детям как можно больше о мире вокруг, чтобы им было проще в нем жить.
Мировые трагедии — тема, о которой трудно говорить с детьми, поскольку она вызывает много вопросов и опасений. Стоит ли об этом рассказывать или лучше отложить? О чем именно сказать и какие слова подобрать? Как помочь ребёнку разобраться в сложной теме и как помочь ему справиться с ней эмоционально? Об этом пойдет речь на лекции Александра Покрышкина.
Лекция проводится в рамках цикла «Мой ребенок в безопасности», организованного спецпроектом «Ребенок» Московского института психоанализа и Центром толерантности Еврейского музея.
Очное и онлайн участие бесплатно!
Регистрация на лекцию обязательна по ссылке.
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