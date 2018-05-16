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В Совете Федерации поддержали законопроект о праве родителей получать данные о здоровье детей-подростков
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В Совете Федерации поддержали законопроект о праве родителей получать данные о здоровье детей-подростков 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко поддерживает законопроект о предоставлении права родителям получать информацию о состоянии здоровья детей до наступления совершеннолетия. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Я полностью поддерживаю данный законопроект. На сегодняшний день право пациента-подростка на врачебную тайну предполагает сохранение конфиденциальности сведений о здоровье и заболевании, а также иных сведений о нем (об образе жизни, привычках, взаимоотношениях в семье от других лиц), в том числе от родителей и опекунов», — сказала Т. Кусайко.
Сенатор пояснила, что несовершеннолетние пациенты в возрасте старше 15 лет сегодня имеют право самостоятельно решать вопрос о проведении медицинского вмешательства или отказе от него.
«Без согласия подростка медработники не имеют права разглашать врачебную тайну родителям. Соответственно не могут осматривать и проводить манипуляции с ним в их присутствии», — добавила Т. Кусайко.
По ее словам, существуют исключения и они регламентированы, такие как подозрения на совершение против ребенка противоправных действий, угроза распространения инфекций, отравления, по запросу следственных органов, но зачастую дети скрывают от родителей ранние беременности, заболевания, передающиеся половым путём, совершенные против них насильственные действия, алкогольные и наркотические зависимости, травмы, в том числе психологические.
Парламентарий напомнила, что в соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ, ребенком признаётся лицо, не достигшее 18 лет. В то же время, ответственность за самое важное — вопросы сохранения его здоровья, мы доверяем, по сути и по закону, ребенку.
Т. Кусайко отметила, что подросток в 15 лет находится в стадии полового созревания, когда происходят физиологические, гормональные, психологические изменения. Реакция детского организма на резкие изменения — преобладание эмоций над разумом. Эта возрастная особенность связана с гормональной перестройкой организма.
«Разве может ребенок в таком возрасте принимать ответственные, взвешенные решения о своём здоровье, а в более серьезных случаях — и о своем будущем. Ребенок не в состоянии, в том числе в силу отсутствия опыта и необходимых знаний, оценить возникшую ситуацию или проблему со своим здоровьем. Боясь или стыдясь поделиться с родителями информацией о беременности или зависимости, подросток сам себя оставляет без поддержки взрослых. Такая стрессовая ситуация может привести к психической травме, подчас к суициду. Считаю, что этот закон защищает, в первую очередь, интересы ребенка», — подытожила сенатор.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен проект, которым предлагается предоставить родителям право на получение полной информации о состоянии здоровья их детей-подростков до достижения ими совершеннолетия.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект о праве родителей получать информацию о здоровье детей-подростков внесли в Госдуму Более 20 тыс. детей родились в Подмосковье в январе-марте Детский сад на 160 мест в Балашихе планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г.
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