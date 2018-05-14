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За опекунами предложили закрепить право на получение данных о здоровье несовершеннолетних
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За опекунами предложили закрепить право на получение данных о здоровье несовершеннолетних 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Законные представители детей должны сохранять право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми возраста восемнадцати лет, если те не являются полностью дееспособными.
Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ направила на рассмотрение Госдумы Самарская губернская дума.
В пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении »Парламентской газеты», также отмечается, что при этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей.
Проект закона разработан в целях распространения права родителей или законных представителей на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.
Но законные представители несовершеннолетних в возрасте от 15 лет и старше или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье детей, поскольку согласно действующей редакции статьи 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей.
Авторы инициативы отмечают, что дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать своим родителям, усыновителям и попечителям о проблемах переходного периода (ранняя беременность, болезни, передаваемые половым путём, увечья, получаемые во время конфликтов с ровесниками, пристрастие к употреблению алкогольных напитков, курение табачных изделий, токсикомания, наркомания и т.д.).
При этом самарские парламентарии подтверждают свою позицию данными статистики из разных регионов и различных исследовательских центров, согласно которым тенденция к потреблению подростками алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ с каждым годом только возрастает.
Многие подростки, сказано в пояснительной записке к документу, считают ненужным сообщать родителям не только информацию о столь важных вещах, как вредные привычки и сексуальные отношения, но и об обычных проблемах и делах вроде конфликтов с одноклассниками.
При этом их способны выявить медицинские работники во время приёма больного юного пациента и при проведении профилактических медосмотров несовершеннолетних в 15-, 16— и 17-летнем возрасте.
Помимо ситуаций с незапланированной ранней беременностью и зависимостями, подростки могут скрыть от родителей (законных представителей) травму в результате драки или нападения, особенно если рана расположена на скрытых одеждой частях тела. Вследствие этого их родственники не смогут своевременно остановить конфликт, например вызванный издевательствами.
Также родители могут остаться в неведении, если ребёнок обращался за психологической консультацией, находясь в постоянном состоянии стресса, что крайне опасно в связи с участившимися случаями подростковых самоубийств.
Сложившаяся ситуация не только нарушает обязанность законных представителей детей заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, но прежде всего не соответствует интересам несовершеннолетних, заключают авторы инициативы.
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