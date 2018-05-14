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Лекция «Дети и безопасность. Что должен знать родитель?»
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Лекция «Дети и безопасность. Что должен знать родитель?» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
— В каком возрасте начинать с ребенком заниматься безопасностью и как; — Карта безопасности — чего стоит бояться, а чего нет; — Как научить ребенка не уходить ни со знакомым, ни с незнакомым, не пугая его при этом; — Когда можно: отпускать одного, оставлять одного, давать интернет; — Принципы обучения детей общению с огнем; — Как обеспечить безопасность в городе: за чем следить самим, что говорить детям о транспорте, незнакомых, правилах, если потерялся.
Ольга Бочкова — системный семейный психолог, медиатор, сертифицированный специалист по недирективной игровой терапии. Тренер по детской безопасности. Автор и ведущая программы по безопасности для детей и родителей SafeKids.
Лекция проводится в рамках цикла «Мой ребенок в безопасности», организованного спецпроектом «Ребенок» Московского института психоанализа и Центром толерантности Еврейского музея.
Очное и онлайн участие бесплатно.
Регистрация на лекцию обязательна по ссылке.
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