Ещё
Законопроект о праве родителей получать информацию о здоровье детей-подростков внесли в Госдуму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Законопроект о праве родителей получать информацию о здоровье детей-подростков внесли в Госдуму 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять родителям право на получение полной информации о состоянии здоровья их детей-подростков до достижения совершеннолетнего возраста. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается установить, что законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми возраста восемнадцати лет, если те не являются полностью дееспособными. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей», — сообщается в документе.
При этом В. Сазонов отметил, что законопроект разработан в целях распространения права родителей или законных представителей на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.
По мнению депутата, подростки не склонны сообщать родителям о своих проблемах со здоровьем. В свою очередь родители не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей, и таким образом не реализовывают свое право и обязанность заботиться о здоровье детей.
«Законные представители несовершеннолетних в возрасте от 15 лет и старше или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, потому что согласно действующей редакции Ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей», — уточняется в документе.
Автор законопроекта отмечает, что в переходном возрасте подростки имеют свойство не рассказывать родителям об имеющихся вредных привычках, проблемах со здоровьем, стрессовых ситуациях и так далее.
«Современные подростки 15-17 лет, по данным социологических опросов и научной литературы, часто скрывают от родителей, что они столкнулись с какими-либо проблемами, начали раннюю половую жизнь, курить и употреблять алкогольные напитки. Поскольку приобщение к вредным привычкам и попытки ощутить себя взрослым до совершеннолетия происходят без присутствия родителей и учителей общеобразовательных организаций, эти факты многим подросткам удается успешно скрывать», — подчеркнул В. Сазонов.
В документе говорится, что сложившаяся ситуация нарушает обязанность родителей заботиться о физическом, психическом, духовном здоровье и нравственном развитии своих детей. А так же не соответствует интересам несовершеннолетних.
Агентство «Москва»: последние новости
Н.Гуляев: Проведение ЧМ-2018 не повлияет на график «Московской смены» А.Кибовский: Около 2 тыс. кружков и секций откоется для детей в Москве в рамках проекта «Культлето» Детский сад на 160 мест в Балашихе планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах300
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Тест: угадайте актера в гриме
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение