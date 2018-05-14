Законопроект о праве родителей получать информацию о здоровье детей-подростков внесли в Госдуму

Председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять родителям право на получение полной информации о состоянии здоровья их детей-подростков до достижения совершеннолетнего возраста. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить, что законные представители детей сохраняют право на получение информации о состоянии их здоровья до достижения детьми возраста восемнадцати лет, если те не являются полностью дееспособными. При этом несовершеннолетние пациенты по-прежнему смогут получать данную информацию без присутствия законных представителей», — сообщается в документе.

При этом В. Сазонов отметил, что законопроект разработан в целях распространения права родителей или законных представителей на получение информации о здоровье несовершеннолетних после достижения ими границы старшего подросткового возраста.

По мнению депутата, подростки не склонны сообщать родителям о своих проблемах со здоровьем. В свою очередь родители не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей, и таким образом не реализовывают свое право и обязанность заботиться о здоровье детей.

«Законные представители несовершеннолетних в возрасте от 15 лет и старше или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте от 16 лет и старше не имеют возможности полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей, потому что согласно действующей редакции Ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не имеют права на доступ к информации о состоянии здоровья их собственных детей», — уточняется в документе.

Автор законопроекта отмечает, что в переходном возрасте подростки имеют свойство не рассказывать родителям об имеющихся вредных привычках, проблемах со здоровьем, стрессовых ситуациях и так далее.

«Современные подростки 15-17 лет, по данным социологических опросов и научной литературы, часто скрывают от родителей, что они столкнулись с какими-либо проблемами, начали раннюю половую жизнь, курить и употреблять алкогольные напитки. Поскольку приобщение к вредным привычкам и попытки ощутить себя взрослым до совершеннолетия происходят без присутствия родителей и учителей общеобразовательных организаций, эти факты многим подросткам удается успешно скрывать», — подчеркнул В. Сазонов.

В документе говорится, что сложившаяся ситуация нарушает обязанность родителей заботиться о физическом, психическом, духовном здоровье и нравственном развитии своих детей. А так же не соответствует интересам несовершеннолетних.