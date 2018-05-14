Будет интересно всей семье: в Перми вновь откроется музей «Ретро-Гараж»

19 мая в Перми после переезда откроется музей винтажных автомобилей «Ретро-Гараж», который после освобождения помещения в Камской долине не работал больше месяца. Праздник в честь появления у музея нового дома будет длиться с полудня до полуночи. Администрация музея обещает, что интересно будет и взрослым и детям.

Теперь музей будет работать в здании издательско-полиграфического комплекса «Звезда» на улице Дружбы, 34. Вход в «Ретро-Гараж» организовали с улицы Крупской.

— В 13:00 мы с инспекторами ГИБДД начнем детскую викторину по правилам дорожного движения, в 16:00 проведем мастер-класс по изготовлению моделей транспорта из бумаги, а в 17:00 и в 18:30 в музее стартует изготовление машинок для теневого театра, — рассказали в ретро-гараже. — На 19:00 запланировано знакомство с напитками 60-80-х годов от бара «Kavinsky».

Стоимость взрослого билета на открытие «Ретро-Гаража» — 200 рублей. Дети до семи лет смогут пройти бесплатно.