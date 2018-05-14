Школьники из Ингушетии отправятся в военно-исторический лагерь «Бородино»

МАГАС, 14 мая. / ТАСС /. Две группы отличившихся в учебе школьников из Ингушетии в середине лета отправятся почти на две недели во всероссийский военно-исторический лагерь «Бородино», рассказала ТАСС пресс-секретарь регионального комитета по туризму Марем Оздоева.

"Сейчас мы формируем группы, которые отправятся в лагерь. Это ребята, которые отличились в учебе, у которых есть достижения в спорте, творчестве, школьники, которые участвовали волонтерами в каких-либо акциях. Они отправятся двумя группами в конце июля, и обе эти группы примут участие в смене, которая посвящена военной истории страны: это и образовательные, и творческие мероприятия, тактические игры, соревнования", — сказала Оздоева.

По ее словам, школьники в возрасте от 12 до 16 лет в военно-историческом лагере встретятся с известными историками и преподавателями, деятелями культуры, представителями общественных организаций.

В 2017 году лагерь «Бородино» посетили 1,6 тыс. подростков от 12 до 17 лет из всех 85 регионов России.