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Школьники из Ингушетии отправятся в военно-исторический лагерь «Бородино»
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Школьники из Ингушетии отправятся в военно-исторический лагерь «Бородино» 

ТАСС 33 минуты назад
МАГАС, 14 мая. /ТАСС/. Две группы отличившихся в учебе школьников из Ингушетии в середине лета отправятся почти на две недели во всероссийский военно-исторический лагерь «Бородино», рассказала ТАСС пресс-секретарь регионального комитета по туризму Марем Оздоева.
"Сейчас мы формируем группы, которые отправятся в лагерь. Это ребята, которые отличились в учебе, у которых есть достижения в спорте, творчестве, школьники, которые участвовали волонтерами в каких-либо акциях. Они отправятся двумя группами в конце июля, и обе эти группы примут участие в смене, которая посвящена военной истории страны: это и образовательные, и творческие мероприятия, тактические игры, соревнования", — сказала Оздоева.
По ее словам, школьники в возрасте от 12 до 16 лет в военно-историческом лагере встретятся с известными историками и преподавателями, деятелями культуры, представителями общественных организаций.
В 2017 году лагерь «Бородино» посетили 1,6 тыс. подростков от 12 до 17 лет из всех 85 регионов России.
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