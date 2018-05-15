Ещё
В Новосибирске пробила голову ребенку слетевшая с крыши лопата
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новосибирске пробила голову ребенку слетевшая с крыши лопата 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске слетевшая с крыши дома лопата попала в ребенка. Предположительно, ее скинули подростки с крыши дома, и она попала на несовершеннолетнего. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
Этот случай произошел 9 мая в Октябрьском районе Новосибирска. Там с высоты 11-этажного здания упала лопата и попала в ребенка. По словам родителей, которые были очевидцами произошедшего, лопату сбросили подростки. Также очевидцы ЧП отметили, что ребята находились в якобы нетрезвом состоянии.
Ребенок после трагедии остался жив, его сразу же госпитализировали на скорой помощи в детскую больницу. Там ребенку наложили 11 швов.
Известно, что правоохранители опросили лица, находящиеся на месте происшествия, сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Искитиме врачи не смогли спасти ребенка, который опрокинул на себя чайник Сотрудники «АиФ на Оби» устроили праздник в парке в честь Дня Победы Новосибирцам дадут попробовать кисель и гречку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал2
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах304
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»53
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение