В Новосибирске пробила голову ребенку слетевшая с крыши лопата

В Новосибирске слетевшая с крыши дома лопата попала в ребенка. Предположительно, ее скинули подростки с крыши дома, и она попала на несовершеннолетнего. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Этот случай произошел 9 мая в Октябрьском районе Новосибирска. Там с высоты 11-этажного здания упала лопата и попала в ребенка. По словам родителей, которые были очевидцами произошедшего, лопату сбросили подростки. Также очевидцы ЧП отметили, что ребята находились в якобы нетрезвом состоянии.

Ребенок после трагедии остался жив, его сразу же госпитализировали на скорой помощи в детскую больницу. Там ребенку наложили 11 швов.

Известно, что правоохранители опросили лица, находящиеся на месте происшествия, сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.