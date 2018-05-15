В Новосибирске пьяные подростки проломили голову младенца лопатой, сброшенной 9 мая с крыши дома

Полицейские Новосибирска проводят проверку по факту причинения серьезной травмы малолетнему ребенку, которому на голову упала лопата, сообщает группа

"Инцидент Новосибирск"

в соцсети «ВКонтакте». Инструмент был сброшен с крыши многоэтажки подростками, устроившими пьянку в национальный праздник День Победы.

Как пояснили в полиции, вечером 9 мая в ОМВД Октябрьского района Новосибирска «поступило заявление от гражданина, в котором говорилось, что во время прогулки по улице Тополевая около дома N16 на него с ребенком на руках с верхних этажей (или с крыши) произошло падение предмета».

Пострадавшего малыша, которому исполнилось всего 8 месяцев, госпитализировали с пробитой головой и сильным кровотечением. Врачи 3-й детской больницы наложили ему 11 швов.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые опросили очевидцев.

По данным неофициального источника, мальчик получил травму при падении лопаты, сброшенной с крыши 11-этажного дома. Причем сделала это «толпа пьяных 17-летних подростков».

По словам матери пострадавшего ребенка, она с семьей возвращалась домой после просмотра праздничного салюта. «Муж увидел, что на крыше стоит компания подростков, сказал нам, мы как-то не обратили на это внимание и шли дальше к дому», — добавила родительница.

У самого подъезда супруги услышали, как один из подростков сказал: «Кидай, там никого нет!» Муж женщины в ответ крикнул «Я щас как кину!», после чего поднял глаза вверх и увидел «летящую вниз бандуру».

"Он как мог закрыл ребенка, попытался отбить (лопату) рукой. В итоге она отбилась от руки и попала ребенку в голову. Если бы он не поднял голову и не поднял руку, я боюсь представить, что было бы дальше с сыном и мужем", — сказала мать пострадавшего малыша.

После инцидента отцу малыша удалось поймать одного из подростков, но остальные юные хулиганы скрылись.

В полиции не сразу допросили задержанного подростка. По словам юноши, все произошло случайно: якобы лопата просто соскользнула с руки. «Но там от этого дома до нас было приличное расстояние. Что бы она долетела до нас, это нужно было размахнуться прилично!» — уверена мать малыша.

В полиции отметили, что для квалификации произошедшего необходимо дождаться результатов экспертизы и снятия швов. Скорее всего, действия подростков назовут причинением легкого вреда здоровью. В этом случае им грозит только штраф в размере до 40 тысяч рублей.