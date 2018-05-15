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Оренбуржцы смогут посещать поликлиники по субботам
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Оренбуржцы смогут посещать поликлиники по субботам 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Жители Оренбуржья теперь смогут посещать государственные поликлиники каждую третью субботу месяца.
Губернатор Юрий Берг утвердил областной день здоровья, первая «Суббота для здоровья» пройдет уже 19 мая, сообщает пресс-служба минздрава области. Оренбуржцы могут пройти диспансеризацию, проконсультироваться у врачей, сделать диагностические и лабораторные исследования и т.п.
Врач-диетолог с 11.00 до 13.00. расскажет в «школе здоровья» в Областном центре медицинской профилактики о правильном питании. Предварительная запись по тел. (3532) 35-14-70. С 9.00 до 13.00 там же горожане смогут проконсультироваться о рисках развития заболеваний.
Свои двери откроют все центры здоровья Оренбуржья, работающие на базе:
взрослой поликлиники Городской клинической больницы №5 г. Оренбурга (ул. Салмышская, 13), поликлиники №2 Городской клинической больницы им. Пирогова г. Оренбурга (ул. Джангильдина, 1), поликлиники №3 Городской больницы №1 г. Орска (ул. Никельщиков, 56), взрослой поликлиники Больницы скорой медицинской помощи г. Бузулука (ул. 1 Мая, 1), поликлиники №2 Больницы скорой медицинской помощи г. Новотроицка (ул. Уметбаева, 63), детской поликлиники №4 Детской городской клинической больницы г. Оренбурга (ул. Туркестанская, 43), детской поликлиники Больницы скорой медицинской помощи г. Бузулука (ул. Горького, 63).
Кстати, в этот же день в Абдулинский городской округ в рамках проекта «Здоровье — детям. Шаг навстречу» приедут кардиолог, эндокринолог, гематолог, гастроэнтеролог Областной детской клинической больницы и медицинский психолог Центра семейной психотерапии.
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