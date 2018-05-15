С начала 2018 года у 226 оренбуржец обнаружен рак

В Оренбуржье минздрав подвел промежуточные итоги диспансеризации.

Плановое обследование уже прошли более 108 тысяч граждан из 319 177 запланированных оренбуржцев. У 226 жителей области медики впервые обнаружили рак, в большинстве случаев — на ранних стадиях. Болезни системы кровообращения в ходе диспансеризации обнаружены у 7742 оренбуржцев, более 5 тысяч из них поставлены на учет.

Напомним, что каждый оренбуржец раз в три года может бесплатно пройти комплекс медицинских обследований и сдать основные анализы.