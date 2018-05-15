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С начала 2018 года у 226 оренбуржец обнаружен рак
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С начала 2018 года у 226 оренбуржец обнаружен рак 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбуржье минздрав подвел промежуточные итоги диспансеризации.
Плановое обследование уже прошли более 108 тысяч граждан из 319 177 запланированных оренбуржцев. У 226 жителей области медики впервые обнаружили рак, в большинстве случаев — на ранних стадиях. Болезни системы кровообращения в ходе диспансеризации обнаружены у 7742 оренбуржцев, более 5 тысяч из них поставлены на учет.
Напомним, что каждый оренбуржец раз в три года может бесплатно пройти комплекс медицинских обследований и сдать основные анализы.
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