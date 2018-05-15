Десятилетний мальчик попал в больницу после занятия в батутном центре

Десятилетний ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника в батутном центре «Вверх» в Дзержинском районе Новосибирска.

Инцидент произошёл еще 2 мая, когда 10-летний мальчик с бабушкой пришёл на занятия в батутный центр. По словам мамы ребёнка, о том, что её сын попал в больницу с переломом позвоночника, она узнала только вечером.

«2 мая бабушка в последний день каникул повела его в батутный центр «Вверх», который на Электрозаводской находится. На следующий день ребёнок нагнулся и у него начала болеть спина. Мы обратились в больницу и там ему поставили диагноз «компрессионый перелом позвоночника». Я обратилась в полицию, точнее при поступлении из больницы в полицию сообщили. Диагноз ставили при поступлении по рентгену, но врач нас отправил на МРТ для подтверждения. На МРТ перелом подтвердился. Я намереваюсь подать в суд на батутный центр», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребёнка Светлана.

По словам девушки, на эмоциях она написала отзыв на «Флампе», после чего в батутном центре попросили контакты для связи, но звонка от руководства центра она так и не дождалась. На момент разговора, 11 мая, мальчик находился в больнице.

«Я буду судиться. Нюансы искового заявления на данный момент сказать не могу. Надо всё досконально продумать. У бабушки стресс и она пока не готова с вами разговаривать», — рассказывает Светлана.

ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт случившегося.

«Да, обращение было. Сообщение зарегистрировано в отделе полиции № 5 «Дзержинский». В настоящий момент материалы находятся в службе инспекции по делам несовершеннолетних. По данному факту, сотрудниками проводится доследственная проверка, в рамках которой будут опрошены мама пострадавшего ребёнка, возможно и сам ребёнок. Скорее всего будет назначено проведение судмедэкспертизы. Когда будет заключение экспертизы — будет принято решение», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В самом батутном центре «Вверх» об инциденте узнали из отзыва на Флампе.

«К нам никто не обращался, ни к администраторам, ни к руководству. Мы узнали из отзыва. Руководство с ними связалось и сейчас будут решать вопрос. К нам претензий нет, как говорит руководство. Сейчас будем расследовать, потому что нет фактов, подтверждающих получение травмы именно в нашем центре. Скорая к нам не приезжала, и травму именно у нас не фиксировала. Если всё это подтвердится — им [пострадавшим] будет выплачена страховая компенсация. Но вообще, в нашем центре подобных случаев не было никогда», — пояснила администратор батутного центра.

Также в центре сообщили, что во время занятий рядом с детьми всегда находятся тренера, которые их контролируют.

«Тренера всегда проводят разминку, разогревают детям мышцы, чтобы травмы никто не получал», — прокомментировала администратор.