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В Тольятти двухлетний ребенок выпал из окна на 4-м этаже
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В Тольятти двухлетний ребенок выпал из окна на 4-м этаже 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошел несчастный случай. В Тольятти в Автозаводском районе из окна 4-го этажа выпал двухлетний ребенок.
— Он облокотился на противомоскитную сетку, и она не выдержала его веса, — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области. — В настоящий момент малыш находится в больнице.
Аналогичный случай произошел и в Новокуйбышевске в конце апреля. 29 апреля в поселке Стройкерамика из окна пятиэтажки на улице Солнечной выпал двухлетний мальчик. К сожалению, малыш погиб.
Представители следственного комитета просят родителей быть бдительными и не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами.
— Мамы и папы считают, что противомоскитная сетка является преградой для детей. Им кажется, окно закрыто, и малыши облокачиваются на сетки. Но их конструкции не рассчитаны на такой большой вес, — добавили представители ведомства.
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