В Тольятти двухлетний ребенок выпал из окна на 4-м этаже

В Самарской области произошел несчастный случай. В Тольятти в Автозаводском районе из окна 4-го этажа выпал двухлетний ребенок.

— Он облокотился на противомоскитную сетку, и она не выдержала его веса, — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области. — В настоящий момент малыш находится в больнице.

Аналогичный случай произошел и в Новокуйбышевске в конце апреля. 29 апреля в поселке Стройкерамика из окна пятиэтажки на улице Солнечной выпал двухлетний мальчик. К сожалению, малыш погиб.

Представители следственного комитета просят родителей быть бдительными и не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами.

— Мамы и папы считают, что противомоскитная сетка является преградой для детей. Им кажется, окно закрыто, и малыши облокачиваются на сетки. Но их конструкции не рассчитаны на такой большой вес, — добавили представители ведомства.