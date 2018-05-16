В Тольятти двухлетний ребенок выпал из окна на 4-м этаже 

В Самарской области произошел несчастный случай. В Тольятти в Автозаводском районе из окна 4-го этажа выпал двухлетний ребенок.
— Он облокотился на противомоскитную сетку, и она не выдержала его веса, — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области. — В настоящий момент малыш находится в больнице.
Аналогичный случай произошел и в Новокуйбышевске в конце апреля. 29 апреля в поселке Стройкерамика из окна пятиэтажки на улице Солнечной выпал двухлетний мальчик. К сожалению, малыш погиб.
Представители следственного комитета просят родителей быть бдительными и не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами.
— Мамы и папы считают, что противомоскитная сетка является преградой для детей. Им кажется, окно закрыто, и малыши облокачиваются на сетки. Но их конструкции не рассчитаны на такой большой вес, — добавили представители ведомства.