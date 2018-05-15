В Югре зафиксировано уже 30 обращений с присасыванием клещей

Югорчане все чаще обращаются в медучреждения с присасыванием клещей. За прошлую неделю 30 человек поймали кровососущее насекомое, из них 9 — дети.

За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 32 человека, из них 10 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

В Кондинском районе 10 человек обратились с укусами, в Ханты–Мансийске — 4 случая, в Ханты-Мансийском районе — 2 случая; в Урае — 4 случая, в Нижневартовске — 3 случая, в Нефтеюганском районе — 2 обращения, в Нефтеюганске — одно обращение. В Нягани, Когалыме, Радужном и Пыть-Яхе — по одному случаю присасывания клеща.

8 насекомых было исследовано в лабораториях медицинских организаций и Центра гигиены и эпидемиологии. Один клещ был носителем клещевого энцефалита, 2 — переносчики болезни Лайма.

Что же касается вакцинации, то ее прошли 68362 человека, в т. ч. 21480 детей. Напомним, сделать прививку можно в любое время года.