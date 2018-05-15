Ещё
В Югре зафиксировано уже 30 обращений с присасыванием клещей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Югре зафиксировано уже 30 обращений с присасыванием клещей 

АиФ Югра 39 минут назад
Фото: АиФ Югра
Югорчане все чаще обращаются в медучреждения с присасыванием клещей. За прошлую неделю 30 человек поймали кровососущее насекомое, из них 9 — дети.
За аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 32 человека, из них 10 детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.
В Кондинском районе 10 человек обратились с укусами, в Ханты–Мансийске — 4 случая, в Ханты-Мансийском районе — 2 случая; в Урае — 4 случая, в Нижневартовске — 3 случая, в Нефтеюганском районе — 2 обращения, в Нефтеюганске — одно обращение. В Нягани, Когалыме, Радужном и Пыть-Яхе — по одному случаю присасывания клеща.
8 насекомых было исследовано в лабораториях медицинских организаций и Центра гигиены и эпидемиологии. Один клещ был носителем клещевого энцефалита, 2 — переносчики болезни Лайма.
Что же касается вакцинации, то ее прошли 68362 человека, в т. ч. 21480 детей. Напомним, сделать прививку можно в любое время года.
АиФ Югра: последние новости
В Ханты-Мансийске поздравили жительницу блокадного Ленинграда с 9 мая В Пионерском на ребёнка упали футбольные ворота «Звездная капель» собрала почти 1500 тысячи дошколят Сургута
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал2
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах304
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил1
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру12
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»53
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение