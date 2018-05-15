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В Приморье госпитализировали ребенка, отравившегося алкоголем
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В Приморье госпитализировали ребенка, отравившегося алкоголем 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Правоохранители во Владивостоке начали расследование случая алкогольного отравления годовалого ребенка.
Как сообщает сайт УМВД по Приморскому краю, в отношении матери ребенка возбуждено административное дело за нарушение части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Годовалый ребенок отравился алкоголем во время застолья, в котором принимала участие его мать: «В какой-то момент мать обратила внимание на то, что малыш залез на стол, где находились открытые бутылки с алкогольными напитками. Сняв ребенка со стола, женщина положила его спать. Через некоторое время она поняла, что мальчик долго не просыпается. После неудачных попыток разбудить сына, женщина вызвала бригаду скорой помощи».
Ребенок был госпитализирован, врачи диагностировали токсичное отравление алкоголем. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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