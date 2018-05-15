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На «Потоке» заросший пустырь превратят в детскую площадку
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На «Потоке» заросший пустырь превратят в детскую площадку 

АиФ — Алтай 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Заросший пустырь превратят в детскую площадку в микрорайоне «Поток» в Барнауле.
С подобной инициативой в администрацию обратилась руководитель детского развивающего центра, который находится на ул. 40 лет Октября. Наталья Луконина попросила помощи в благоустройстве территории, а оборудование детской площадки пообещала приобрести за свой счет. В  ближайшее время на неразграниченной территории вырубят поросль, снесут старые постройки, очистят территорию от мусора. Детская площадка будет доступна для всех детей микрорайона.
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