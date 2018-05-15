Единороссы разбили во Владивостоке огуречную грядку

Она появилась рядом с одним из детских садов.

Малыши усердно занимались «огородным» творчеством: сеяли будущие огурцы и обильно поливали из игрушечных леек, приобщаясь, по словам Елены Новицкой, к культуре обращения с природой. Помощь в работе по высаживанию огородных культур им оказывала также председатель общественного совета проекта «Новая школа» Ольга Забелина.

Образовательное мероприятие посвятили Международному дню семьи, который отмечается во всем мире 15 мая. Как уточнила координатор партпроекта, семейная тема многогранна и включает в себя разные формы взаимодействия человека с природой и другими людьми.

В этом детском саду очень хорошо развивается экологическое образование детей — этим и объясняется наш выбор, — объяснила Новицкая.

Она отметила, что воспитание подрастающего поколения является одной из приоритетных задач партии, а мероприятия по высаживанию семян цветов и овощей проводится в «Кораблике» в рамках партийного проекта с прошлого года. «Хочется верить, что эту традицию возьмут на на вооружение и другие детские сады», — заключила единоросс, которую цитирует пресс-служба партии.