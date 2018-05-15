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Врачам разрешат доносить на подростков-наркоманов
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Врачам разрешат доносить на подростков-наркоманов 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Законные представители подростков должны получать информацию об их здоровье до достижения детьми совершеннолетия. Соответствующую поправку в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внесла в Госдуму Самарская губернская дума, пишет "Парламентская газета".
Сейчас подростки старше 15 лет (больные наркоманией — старше 16 лет) самостоятельно получают данные о своем состоянии, сообщает "Уралинформбюро". Родителям эта информация не сообщается. По мнению составителей проекта, это мешает полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье детей.
Подростки часто не хотят рассказывать родителям о беременности, заболеваниях, передающихся половым путем, травмах, полученных в драках, алкогольной, никотиновой и наркотических зависимостях. Медицинские осмотры все это выявляют. Авторы инициативы считают, что медики должны уведомлять о «находках» законных представителей. При этом за детьми сохранится право получать эту информацию без присутствия родителей.
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