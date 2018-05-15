Во Владивостоке годовалый ребенок попал в больницу с отравлением алкоголем

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости . Годовалый ребенок во Владивостоке отравился алкоголем, пока его мать отмечала праздник и не присматривала за ним, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили годовалого ребёнка с диагнозом «алкогольная интоксикация».

"В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что мальчик проживает с мамой и её сожителем. Взрослые отмечали день рождения. В какой-то момент мать обратила внимание на то, что малыш залез на стол, где находились открытые бутылки с алкогольными напитками. Сняв ребенка со стола, женщина положила его спать. Через некоторое время она поняла, что мальчик долго не просыпается. После неудачных попыток разбудить сына женщина вызвала бригаду скорой помощи", — говорится в сообщении.

Медики оказали ему неотложную помощь. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с матерью пострадавшего. На нее составлен административный протокол. Решается вопрос о постановке женщины на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Материалы проверки направлены следователям.