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Во Владивостоке годовалый ребенок попал в больницу с отравлением алкоголем
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Во Владивостоке годовалый ребенок попал в больницу с отравлением алкоголем 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Годовалый ребенок во Владивостоке отравился алкоголем, пока его мать отмечала праздник и не присматривала за ним, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставили годовалого ребёнка с диагнозом «алкогольная интоксикация».
"В ходе проверки инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что мальчик проживает с мамой и её сожителем. Взрослые отмечали день рождения. В какой-то момент мать обратила внимание на то, что малыш залез на стол, где находились открытые бутылки с алкогольными напитками. Сняв ребенка со стола, женщина положила его спать. Через некоторое время она поняла, что мальчик долго не просыпается. После неудачных попыток разбудить сына женщина вызвала бригаду скорой помощи", — говорится в сообщении.
Медики оказали ему неотложную помощь. Сейчас угрозы жизни и здоровью ребенка нет.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с матерью пострадавшего. На нее составлен административный протокол. Решается вопрос о постановке женщины на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Материалы проверки направлены следователям.
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Рахим А., январь 2000, Саратовская область Дмитрий Н., июнь 2007, Оренбургская область Кристина Ш., февраль 2013, Саратовская область ВНИМАНИЕ! В СЕМЬЕ!
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