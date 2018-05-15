Гид по прививкам: вопросы, которые чаще всего задают родители

Не испортит ли вакцина иммунитет новорожденному?

Встречный вопрос: «Не испортит ли иммунитет новорожденному, скажем, дифтерия?». Боюсь, тут может «испортиться» не только иммунитет. Возможно, подобные страхи возникают потому, что среди родителей популярен миф «непривитые дети реже болеют». Это неправда: одни дети болеют чаще, другие — реже, с прививками это не связано. Да, время от времени предпринимаются попытки найти положительную взаимосвязь между количеством заболеваний и вакцинацией, однако ничего убедительного так и не обнаружили. В общем, это — большая тема для спекуляций, ведь невозможно узнать, что было бы, не прививай вы своего ребенка. Далеко не факт, что он бы меньше болел. Официальная точка зрения, которой придерживается ВОЗ , такова: «… маловероятно, что количество отдельных антигенов, содержащихся в детских вакцинах (…), будет представлять собой заметную дополнительную нагрузку на иммунную систему, которую можно было бы назвать иммуносупрессивной (угнетающей иммунитет)». Подробнее можно почитать здесь.

В целом, вакцины направлены на то, чтобы защищать от заболеваний и снижать эпидемическую нагрузку, а не «портить» иммунную систему детей. Плюс прививки еще и тренируют иммунитет. С самого рождения малыш попадает в далеко не стерильный мир и с первых минут контактирует с разными возбудителями (заметьте, это не нагружает его организм в каждый момент времени, потому что является совершенно обычной ситуацией). Так же и с прививками: прививая болезни, мы тренируем иммунную систему отвечать на вторжение возбудителей и запоминать их.

При этом, несмотря на то, что количество обязательных прививок увеличилось, в современных вакцинах содержится меньшее количество белков и полисахаридов возбудителей, чем, скажем, 40 лет назад.

Тогда почему некоторые мамы отказываются от вакцинации в роддоме?

Кто-то и ВИЧ не лечит… Странно ориентироваться на то, что делают некоторые люди. В большинстве случаев родители отказываются от вакцинации не потому, что хорошо разбираются в вопросе, а по той причине, что боятся побочных эффектов и уверены, что их ребенок вряд ли заболеет прививаемыми болезнями.

В роддоме новорожденным делают 2 прививки: против гепатита В и против туберкулеза (БЦЖ). Аргументированный отказ от прививки против гепатита В возможен по двум причинам:

● в роддоме нет вакцины, которую выбрали родители;

● родители не хотят прививать гепатит В в данный момент.

С БЦЖ сложнее: о ее необходимости и целесообразности ведутся споры даже между врачами — она плохо защищает от туберкулеза, а осложнений дает прилично. В России БЦЖ — самая реактогенная вакцина. И, согласно статистике, частота осложнений (более 20 на 100 000 привитых [1]) превышает заболеваемость туберкулезом среди детей (11-13 человек на 100 000 населения). Однако ее «реактогенность» связана в первую очередь с нарушением техники введения, а не c особой «опасностью» самой вакцины. Известно, что БЦЖ гарантированно защищает младенцев первого года жизни от генерализованных форм туберкулеза, поэтому непривитый ребенок, заболевший этой болезнью, имеет все шансы погибнуть от одной из генерализованных форм заболевания, а привитый выживет.

Может ли родитель самостоятельно составить график прививок, если у ребенка, с его точки зрения, слабый иммунитет (болеет часто)?

Все-таки каждый должен заниматься своим делом. На основании какой информации родители будут составлять данный график? Ведь фактически они находятся в очень трудном положении: это их ребенок, и все проблемы, пусть даже маловероятные, тоже решать им, поэтому, скорее всего, они будут принимать решение под влиянием эмоций. Большинство же врачей, наоборот, предпочтут предотвратить возможность заражения с помощью прививок, нежели оставят малыша без защиты, повышая риск заболевания и, соответственно, осложнений.

Мало того, многие думают, что индивидуальный график — это когда мало прививок. На самом деле он сильно зависит от состояния здоровья ребенка и от условий его жизни (например, если родители связаны с работой в больнице, то у малыша выше риски подхватить инфекционные заболевания).

Поэтому, когда люди составляют индивидуальный график, они сдают анализы, собирают множество информации и анализируют ее с лечащим врачом, а не обращаются к «группе поддержки» в интернете с вопросом: «Мамы, какие прививки вы не делаете своим детям?».

Что касается вопроса о частых заболеваниях, то сами по себе постоянные болезни не говорят о слабости иммунитета (если только вы не подозреваете у своего ребенка иммунодефицит). Поводом для отвода от прививок или переноса их на более старший возраст частые ОРВИ тоже не являются [1]. Единственное препятствие: из-за болезней будет труднее соблюдать график. Тем не менее в Европе и в США никто не будет откладывать вакцинацию, если ребенок немного нездоров или только что выздоровел, так как исследования показали, что при легком течении заболевания детей можно прививать: прививка не усугубит болезнь и не увеличит тяжесть возможных реакций.

Если ребенок прививается не по графику, не портятся ли результаты вакцинации? Какой допустимый период между вакцинацией и ревакцинацией?

Минимальные сроки введения доз, а также сроки ревакцинации указаны в инструкции к вакцинам и в календаре прививок. Однако часто график смещается, и тут главный вопрос — насколько. Если вы прививаете ребенка с перерывом между дозами в 2-3 месяца, в этом нет ничего страшного. Мало того, пропуск одной дозы из серии не несет необходимость начинать всё сначала — важнее, чтобы интервал между двумя дозами был не менее 4-х недель [1] (стр. 23). Тем не менее, если в роддоме вы привили ребенку гепатита В, а на вторую дозу решились только через год-полтора, боюсь, всё нужно будет начинать заново (http://rudoctor.net/medicine2009/bz-tw/med-ymgej.htm). С другой стороны, есть вакцины, полный курс которых обязательно должен быть завершен в определенные сроки (прививки против ротавирусной инфекции, ВПЧ, клещевого энцефалита). По каждой конкретной вакцине сроки ревакцинации можно посмотреть здесь.

Если в доме кто-то болеет, а ребенок здоров, можно ли его прививать? Ведь потенциально он тоже может быть инфицирован, а иммунитет — ослаблен?

Зачем говорить о том, чего еще нет и может не произойти?

«В соответствии с Методическими указаниями, действующими на территории РФ, противопоказанием к вакцинации является острый период заболевания, хотя опыт проведения прививок по эпидемическим показаниям в таких случаях показал хорошую иммуногенность и низкую реактогенность вакцин» [2].

Такая рекомендация существует лишь для того, чтобы симптомы или неблагоприятный исход болезни не были расценены как последствия прививки

Более того, согласно правилам, принятым, например, в США, «дети с легким недомоганием могут быть привиты в соответствии с графиком, даже если у них невысокая температура (ниже 101 F/38 С), насморк, кашель, средний отит и легкая диарея». Серии исследований в разных странах (США, Канада, Испания) обнаружили, что такие заболевания не влияют ни на качество привития, ни на частоту и тяжесть побочных реакций.

Как быть, если пришло время ревакцинации, а вакцины нет в наличии?

Здесь многое зависит от ситуации: вы можете привить вакцину за рубежом, подождать ближайшей поставки в Россию или привить отечественный аналог (если он есть). Кроме того, существует способ проверить наличие иммунитета после вакцинации (так же как и после заболевания) — анализ крови на титр антител IgG к данному возбудителю. Только сдавать его надо не через год после последней прививки, а через 3-6 месяцев и, скажем так, в проверенной лаборатории. Если анализ покажет защитный титр, в принципе, можно отказаться от ревакцинации. Тем не менее у этого способа есть огромный недостаток: по своему опыту знаю что такое взять анализ крови у маленького ребенка. Это тихий ужас и большой стресс для всех! Да и врачи неохотно рекомендуют данный метод, потому что обрадованные родители скорее всего анализ не сдадут, но при этом и ревакцинацию не сделают, а значит, есть вероятность, что ребенок останется незащищенным.

Если я до школы ребенка не прививал, а потом решил, что все-таки нужно это сделать, как поступить? Можно ли сделать необходимые прививки как бы с опозданием?

Можно. Посмотрите календарь рекомендованных прививок для возраста вашего ребенка и проконсультируйтесь врачом, чтобы составить график. Единственное — некоторые прививки будут уже неактуальны (например, против коклюша, однако во многих странах школьникам и взрослым прививают вакцину, содержащую бесклеточный коклюшный компонент). Вот подробная информация по всем вакцинам.

Почему одни вакцины колют, а другие — капают? Почему нельзя капать все — дети же боятся уколов?

В форме капель выпускают несколько вакцин, самые известные из которых — живая вакцина против полиомиелита и вакцина против ротавируса (заметьте, обе защищают от вирусов, размножающихся преимущественно в кишечнике), при этом инактивированная полиовакцина — инъекционная. У оральных вакцин есть определенные недостатки: например, неточность дозировки; кроме того, ребенок может ее выплюнуть, или ее можно случайно разлить. Так что инъекционные более удобны, вдобавок фарминдустрия развивается сейчас по пути создания комбинированных вакцин, защищающих сразу от нескольких заболеваний, а те же оральные не смешивают между собой.

Правда ли, что полиомиелит заразен в живой вакцине для окружающих непривитых детей?

Вирус полиомиелита в принципе будет опасен для непривитых детей. Что касается живой (оральной) полиовакцины, то у очень небольшого процента контактных и самих привитых (официально 1 случай на 500 000 доз [3]) эта вакцина может вызвать тяжелое осложнение — вакцино-ассоциированный полиомиелит (ВАП). Важно то, что, по статистике, в большинстве случаев он возникает у детей не полностью или неправильно привитых, а также у малышей с иммунодефицитами. Чтобы избежать риска ВАП, во многих странах хотя бы первые две дозы делают инактивированной полиовакциной.

Почему все так гоняются за импортными вакцинами, чем наши хуже?

Вообще-то российские производители утверждают обратное, тем не менее серии недавних публикаций об изъятии АКДС-вакцины, «дурная» слава той же АКДС из-за достаточно большого количества осложнений (конечно, не потому что она произведена в РФ, а так как в нее входит цельноклеточный коклюшный компонент, который дает большинство реакций), более низкие стандарты качества и сомнительные клинические исследования говорят не в пользу отечественных вакцин. Хороший пример — противогриппозная вакцина «Гриппол плюс», которую нещадно критикуют. Во-первых, она содержит меньшее количество антигенов каждого штамма (5 мкг вместо 15 мкг), а в качестве усилителя иммунной реакции (адъюванта) в нее входит препарат «Полиоксидоний», эффективность которого не доказана. И если по поводу пониженного содержания антигенов производитель дает более-менее внятный ответ, то «Полиоксидоний» — объект постоянных нападок.

В общем, импортные вакцины:

● более современные,

● более качественные,

● более безопасные,

● а аналогов некоторых («Превенар», «Гардасил», «Менактра») в России не производят.

Почему вакцины от одних заболеваний колют один раз и на всю жизнь, а другие нужно вводить регулярно? Чем они отличаются?

«Один раз и на всю жизнь» с определенной вероятностью имеет отношение лишь к коревой вакцине, иммунитет после которой считается долговременным, если не пожизненным. Ключевое слово здесь «считается» — на 100% это утверждать нельзя и точнее было бы сказать, что он держится более 25 лет ([1] стр. 94).

Остальные прививки необходимо периодически возобновлять (чаще всего — 1 раз в 10 лет). И дело тут не в разнице между вакцинами (хотя живые дают более длительный иммунитет), а в том, что препарат должен быть безопасным, поэтому разработчики ослабляют/инактивируют возбудителя и используют его в небольших количествах, из-за чего с одного раза вакцина может не привиться или защита будет недолгой

Нужно ли давать ребенку на всякий случай антигистаминные препараты за 3 дня до и после прививки?

На всякий случай — нет. Перед прививкой антигистаминные препараты назначают только по показаниям детям с сильными аллергическими реакциями, в том числе и на компоненты вакцин ([1], стр. 195). Остальным это не нужно.

Источники:

1. В. К. Таточенко, Н. А. Озерецковский, А. М. Фёдоров «Иммунопрофилактика-2014»

2. МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцинопрофилактика. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок. Методические указания" (http://legalacts.ru/doc/mu-3311095-02-331-vaktsinoprofilaktika-meditsinskie-protivopokazanija-k/), пункт 10.1.

3. «Расследование поствакцинальных осложнений: Методические указания»

Автор: Анна Ремиш, научный журналист, администратор группы про прививки Internos

Благодарим главного врача детской клиники Рассвет Наталию Васильеву за помощь в подготовке материала.

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