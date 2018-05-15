«А101» получила разрешение на строительство детского сада на 220 мест в ЖК «Скандинавия» в Коммунарке 

Коммунарка в ТиНАО, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«Группа компаний «А101» получила разрешение на строительство детского сада на 220 мест для девяти групп в ЖК «Скандинавия» в Коммунарке. В проекте «Волшебная долина» гармоничному развитию ребенка будет способствовать геопластика, благодаря которой ребенок активно исследует окружающий мир. Концепция обустройства разработана специалистами ГК «А101» совместно с архитектурным бюро MAParchitects. По замыслу, почти 70% территории, то есть порядка 5 тыс. кв. м, займет «цепочка» из девяти детских и двух спортивных площадок. А формировать из них связанное игровое пространство помогает существующий рельеф», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
Как пояснили в пресс-службе, прилегающая территория детского сада будет разделена сетью пешеходных дорожек, расположенных на небольших естественных возвышениях. Между ними разместятся площадки по 250 кв. м каждая, будут высажены деревья и кустарники — липы, клены, сирень и так далее.
«За счет небольшого перепада высоты и комплексного озеленения здание самого детского сада не будет доминантой территории, а станет просто еще одной частью детской среды. Все площадки будут хорошо просматриваться с дорожек и пандусов между ними, так что дети в любой момент времени будут под присмотром опытных воспитателей», — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что главными объектами на каждой площадке станут деревянные домики в скандинавском стиле для отдыха и игры детей. Воспитанники смогут продолжать играть во время дождя — пары домиков на каждой площадке соединены между собой игровыми тоннелями. «Для строительного комплекса столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина создание в ТиНАО современной социальной инфраструктуры является приоритетом. Здесь уже введено более 50 новых социальных объектов, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию еще порядка 20», — добавил В. Жидкин.