«А101» получила разрешение на строительство детского сада на 220 мест в ЖК «Скандинавия» в Коммунарке

Коммунарка в ТиНАО, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«Группа компаний «А101» получила разрешение на строительство детского сада на 220 мест для девяти групп в ЖК «Скандинавия» в Коммунарке. В проекте «Волшебная долина» гармоничному развитию ребенка будет способствовать геопластика, благодаря которой ребенок активно исследует окружающий мир. Концепция обустройства разработана специалистами ГК «А101» совместно с архитектурным бюро MAParchitects. По замыслу, почти 70% территории, то есть порядка 5 тыс. кв. м, займет «цепочка» из девяти детских и двух спортивных площадок. А формировать из них связанное игровое пространство помогает существующий рельеф», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

Как пояснили в пресс-службе, прилегающая территория детского сада будет разделена сетью пешеходных дорожек, расположенных на небольших естественных возвышениях. Между ними разместятся площадки по 250 кв. м каждая, будут высажены деревья и кустарники — липы, клены, сирень и так далее.

«За счет небольшого перепада высоты и комплексного озеленения здание самого детского сада не будет доминантой территории, а станет просто еще одной частью детской среды. Все площадки будут хорошо просматриваться с дорожек и пандусов между ними, так что дети в любой момент времени будут под присмотром опытных воспитателей», — уточнили в пресс-службе.