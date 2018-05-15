Детсадовцы из Красноярска стали педагогами для детей с аутизмом

Подопечные красноярского детского сада № 204 взяли на себя воспитание детей с повышенными потребностями. Руководство сада решило ввести адаптационную практику для воспитанников с нарушениями речи, аутизмом и отсталостью. Об этом сообщил «7 канал. Красноярск».

Заведующая детским садом рассказала, что их воспитанники стали компаньонами для своих сверстников, нуждавшихся в заботе. Общение ребят проходит под присмотром психолога.

Воспитатели заметили, что это эксперимент пошел на пользу. Ребята стали вести активную социальную жизнь. Они активно играют со сверстниками и принимают участие в спектаклях.

В управлении образования Красноярского края отметили, что эта модель по работе с детьми-аутистами победила в фестивале лучших инклюзивных практик.

Школьники посадили деревья в образовательных учреждениях Котельников. В городе в экологической акции участвуют учителя и воспитатели, дети и родители — всего порядка 550 человек.