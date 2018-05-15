В детсаду Красноярска воспитанники стали педагогами детей-аутистов

В красноярском детском саду №204 ребята стали воспитателями у детей с ограниченными возможностями.

В учреждении одиннадцать детей с повышенными потребностями: нарушением речи, умственной отсталостью, аутисты. Чтобы ребятам было легче и интереснее находиться в обществе, их сверстникам предложили стать тьюторами. Они прошли обучение, и теперь могут оказать заботу и поддержку своему другу. Всё на добровольческой основе.

В управлении образования рассказывают, что сейчас в садике четыре маленьких компаньона — Соня, Лиза, Маша и Марк. Все дети помогают своим сверстникам с расстройством аутистического спектра. Соня, например, стала компаньоном для своей тёзки. Девочке с повышенными потребностями было трудно и взаимодействовать с другими детьми, но Соне удалось вовлечь свою подопечную в игру.

А в группе «Почемучки» Марк «вывел в свет» своего друга Романа. Благодаря помощи и поддержке компаньона, он теперь свободно играет с другими детьми, с удовольствием ходит на музыку, посещает клубные часы.

К слову, после детсада дети с аутизмом будут учиться в обычных школах. Сегодня в 27-ми учреждениях получают образование почти 60 детей с аутизмом.