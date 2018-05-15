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Жительница Владивостока случайно отравила своего годовалого сына алкоголем
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Жительница Владивостока случайно отравила своего годовалого сына алкоголем 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Мать, отравившую своего ребенка алкоголем, привлекут к ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
В дежурную часть полиции Первомайского района обратились сотрудники Владивостокской клинической больницы №2, которые рассказали о поступлении в лечебное учреждение годовалого ребенка с диагнозом: алкогольная интоксикация.
Стражи порядка устаноили, что мальчик проживает с матерью и ее сожителем. Так, во время празднования день рождения ребенок залез на стол, где находились открытые бутылки с алкогольными напитками. Мать сняла ребенка со стола и положила его спать.
Ребенок был госпитализирован с диагнозом: токсическое действие алкоголя. Ему была оказана неотложная помощь.
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