Жительница Владивостока случайно отравила своего годовалого сына алкоголем

Мать, отравившую своего ребенка алкоголем, привлекут к ответственности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

В дежурную часть полиции Первомайского района обратились сотрудники Владивостокской клинической больницы №2, которые рассказали о поступлении в лечебное учреждение годовалого ребенка с диагнозом: алкогольная интоксикация.

Стражи порядка устаноили, что мальчик проживает с матерью и ее сожителем. Так, во время празднования день рождения ребенок залез на стол, где находились открытые бутылки с алкогольными напитками. Мать сняла ребенка со стола и положила его спать.

Ребенок был госпитализирован с диагнозом: токсическое действие алкоголя. Ему была оказана неотложная помощь.