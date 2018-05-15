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Гассиева: дети стали активнее говорить на осетинском языке
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Гассиева: дети стали активнее говорить на осетинском языке 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Гассиева\: дети стали активнее говорить на осетинском языке15 мая Южная Осетия отмечает День родного языка.
Сегодня в столице состоится большой круглый стол, посвященный проблемам преподавания родной речи в дошкольных учреждениях.
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