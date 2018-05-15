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В Осетии отмечают День национального языка
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В Осетии отмечают День национального языка
Sputnik Южная Осетия
2 часа назад
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Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 15 мая —
Sputnik
. Премьер-министр Южной Осетии
Эрик Пухаев
поздравил жителей республики с Днем осетинского языка и литературы, который отмечается 15 мая, сообщает пресс-служба правительства.
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