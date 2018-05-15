Ещё
В Осетии отмечают День национального языка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Осетии отмечают День национального языка 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 15 мая — Sputnik. Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев поздравил жителей республики с Днем осетинского языка и литературы, который отмечается 15 мая, сообщает пресс-служба правительства.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Фильм о юном герое из Владикавказа покажут в Каннах Названы секреты сложного номера Самойловой на "Евровидении" А Уастырджи-то неправильный: мнения о росписи театра в Цхинвале
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Тест: угадайте актера в гриме
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»58
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение