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Учёные сообщили, что детского питания премиум класса не существует
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Учёные сообщили, что детского питания премиум класса не существует 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Сотрудники школы сестринского дела и акушерства Университета Западного Сиднея предостерегли родителей от приобретения дорогих молочных смесей. Специалисты сообщили, что «детское питание премиум класса» является маркетинговым мифом, сообщает «News.com.au».
Фотографии: News Corp Australia
Акушеры отметили, что в Австралии многие семьи тратят драгоценное время, чтобы найти магазины со смесями «Премиум класса». По стране ходят слухи, что элитное детское питание массово закупается китайцами и увозится в Поднебесную. Некоторым магазинам даже пришлось прятать часть своих запасов среди мужских бритв, чтобы азиатские перекупщики не забирали весь товар.
По мнению специалистов, жителям континента незачем беспокоиться. Самое дорогое детское питание ничуть не лучше банок эконом-класса. В Австралии, как и во многих странах, действуют строгие правила, регулирующие качество продукции.
Единственное преимущество элитной продукции — она значительно реже вызывает аллергию. Однако, если ребёнок не аллергик, то тратиться на дорогие смеси просто не имеет смысла, считают акушеры.
Читайте нашу статью об особенностях использования детских смесей: Как кормить ребенка смесью
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