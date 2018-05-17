Роспотребнадзор откроет горячую линию по питанию в детсадах и школах

С 18 по 25 мая Роспотребнадзор запустит работу Всероссийской горячей линии «по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях». Каждый желающий может обратиться к специалистам ведомтсва и внести свои предложения и пожелания по качеству еды в школах и детских садах. Все звонки в Роспотребнадзоре обещали участь при формировании меню в новом учебном году, который начнется в сентябре.

Специалисты ведомства заверили, что стараются строжайше контролировать безопасность и качество детской еды..

В течение всего учебного года службой проводится ежемесячный мониторинг за организацией детского питания. В ходе контрольно-надзорных мероприятий производится отбор проб готовых кулинарных изделий и продовольственного сырья для лабораторных исследований.

Следят не только за продуктами, которые поступают или готовятся в школах, но и за местами, где еда храниться и продается. Результаты проверок регулярно направляются в местные управления образования и правоохранительные органы

В Роспотребнадзоре рассказали, что ежегодно нарушители платят миллионы рублей штрафов за нарушения санитарного законодательства.

За 2017-2018 учебный год было наложено штрафов на общую сумму свыше 43 млн рублей, более половины которых пришлось на дошкольные организации, 40% — общеобразовательные организации, и чуть более 4% — организации среднего профессионального образования,

— отличтались в Роспотребнадзоре.

Узнать телефоны горячих линий любой желающий может на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам России.

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