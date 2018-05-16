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Роспотребнадзор открывает с 18 мая «горячую линию» по вопросам питания в школах и детских садах
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Роспотребнадзор открывает с 18 мая «горячую линию» по вопросам питания в школах и детских садах 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустит 18 мая 2018 г. «горячую линию» по вопросам питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Роспотребнадзор запускает всероссийскую «горячую линию» по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. В каждом субъекте РФ с 18 по 25 мая специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. В рамках обращения на «горячую линию» родители могут внести свои предложения и пожелания по качеству детского питания, которые будут использованы для формирования планов заданий к новому учебному году 2018-2019», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за нарушения санитарного законодательства при организации питания детей в детских организованных коллективах специалистами Роспотребнадзора за 2017-2018 учебный год было наложено штрафов на общую сумму свыше 43 млн руб., более половины которых пришлось на дошкольные организации, 40% — общеобразовательные организации, и чуть более 4% — организации среднего профессионального образования.
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