Роспотребнадзор открывает с 18 мая «горячую линию» по вопросам питания в школах и детских садах

«В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул Роспотребнадзор запускает всероссийскую «горячую линию» по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. В каждом субъекте РФ с 18 по 25 мая специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. В рамках обращения на «горячую линию» родители могут внести свои предложения и пожелания по качеству детского питания, которые будут использованы для формирования планов заданий к новому учебному году 2018-2019», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за нарушения санитарного законодательства при организации питания детей в детских организованных коллективах специалистами Роспотребнадзора за 2017-2018 учебный год было наложено штрафов на общую сумму свыше 43 млн руб., более половины которых пришлось на дошкольные организации, 40% — общеобразовательные организации, и чуть более 4% — организации среднего профессионального образования.