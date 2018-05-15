Роспотребнадзор примет предложения родителей по вопросам питания в школах и детсадах

С 18 по 25 мая в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул для подведения итогов по качеству и безопасности детского питания в образовательных организациях областной Роспотребнадзор совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводит тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в детских общеобразовательных и дошкольных организациях по телефонам «горячих линий».

Родители могут получить не только консультацию специалиста, но и внести свои предложения и пожелания по улучшению качества и безопасности детского питания.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

8 (646) 266 98 49 — отдел надзора по гигиене детей и подростков (Самара);

8 (848 2) 37 56 29 — территориальный отдел в Тольятти;

8 (846 4) 98 37 42 — территориальный отдел в Сызрани;

8 (846 61) 2 22 95 — территориальный отдел в Отрадном;

(8 846 35) 4 00 50 — территориальный отдел в Новокуйбышевске;

8 (846 39) 3 01 29 — территориальный отдел в Чапаевске;

8 (846 70) 2 18 03 — территориальный отдел в Нефтегорском районе;

8 (846 55) 2 40 44 — территориальный отдел в Сергиевском районе

Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

8 (846) 373 49 22 — ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;

8 (846) 337 73 93 — отдел гигиены и эпидемиологии в Самаре;

8 (846 35) 4 20 38 — филиал в Новокуйбышевске;

8 (846 4) 98 61 21 — филиал в Сызрани;

8 (848 2) 37 21 71 — филиал в Тольятти;

8 (846 55) 2 44 82 — филиал в Сергиевском районе.

Режим работы «горячих линий»: с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) ежедневно с 18 по 25 мая за исключением выходных дней.