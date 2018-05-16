Роспотребнадзор запускает горячую линию для жалоб на питание в школах и детсадах

Анна Брычева: Номера телефонов можно узнать в региональных управлениях ведомства. Линия будет работать с 18 по 25 мая, пишет ТАСС . Подробнее об этом рассказала представитель Роспотребнадзора

«Мы собираем мнения родителей по всей России о питании в школах и детских садах. Готовы проконсультировать всех желающих по вопросам в качестве безопасности питания, а также собрать с родителей предложения и пожелания по качеству и безопасности детского питания с тем, чтобы в перспективе эти предложения использовать для формирования планов заданий к новому учебному году. Поэтому мы призываем всех родителей, у которых есть какие-то пожелания к детскому питанию в детском саду или школе обратиться на телефон горячей линии Роспотребнадзора».

За нарушения санитарных норм детского питания в этом учебном году были выписаны штрафы на сумму более 43 миллионов рублей, уточнили в Роспотребнадзоре.