Ещё
Роспотребнадзор запускает горячую линию для жалоб на питание в школах и детсадах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Такси-5
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Роспотребнадзор запускает горячую линию для жалоб на питание в школах и детсадах 

Авторадио 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
Номера телефонов можно узнать в региональных управлениях ведомства. Линия будет работать с 18 по 25 мая, пишет ТАСС. Подробнее об этом рассказала представитель Роспотребнадзора Анна Брычева:
«Мы собираем мнения родителей по всей России о питании в школах и детских садах. Готовы проконсультировать всех желающих по вопросам в качестве безопасности питания, а также собрать с родителей предложения и пожелания по качеству и безопасности детского питания с тем, чтобы в перспективе эти предложения использовать для формирования планов заданий к новому учебному году. Поэтому мы призываем всех родителей, у которых есть какие-то пожелания к детскому питанию в детском саду или школе обратиться на телефон горячей линии Роспотребнадзора».
За нарушения санитарных норм детского питания в этом учебном году были выписаны штрафы на сумму более 43 миллионов рублей, уточнили в Роспотребнадзоре.
Авторадио: последние новости
17 мая состоится Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия» В рамках проекта «Культлето» в столице для детей откроется около 2 тысяч бесплатных кружков ОНФ: России удалось решить вопрос доступности детских садов
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе6
Тест: вспомните роли «королевы экрана» Гундаревой1
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования80
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
06:04
«Как рокерша!»: Пугачева снялась в клипе
Концерты
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение