Очереди занимали ночью: в Екатеринбурге начали принимать заявления на смену «неудобных» садиков

Утро сотен екатеринбургских родителей, которые получили места в детских садах, началось с огромных очередей. С сегодняшнего дня, 15 мая, родители могут писать в районных отделах образования заявления на смену «неудобного» садика на тот, что ближе к дому.

Папы и мамы нервничают, выясняют, кто за кем занимал, и рассказывают друг другу, кому и где дали места. Похоже на соревнования: кому дальше? Кто-то едет из Мичуринского на Опалихинскую, кто-то с Автовокзала на Керамику. И все удивляются: почему же так? Вокруг дома несколько садиков, а ехать надо за тридевять земель.

В нашей редакционной почте этим утром — десятки фотографий и сообщений от разгневанных родителей.

— Вот так выглядит очередь в отдел образования Верх-Исетского района — очередь занимают с двух часов ночи, — пишет екатеринбурженка Елена.

— В отделе образования Верх-Исетского района сказали, что сегодня принимают заявления до 13:00, а тем, кто не успеет пройти, нужно приходить завтра, — сообщает другая читательница. — И что, каждый день ночью приезжать и стоять в очереди, только чтобы ребёнку дали садик рядом с домом?

— Смотрите, что происходит в отделе образования на Хомякова, — сокрушается Галина. — Бедные мамочки!

— Толпы родителей в Ленинском управлении образования! — возмущается ещё одна мама. — Почему нельзя сделать оформление смены садиков через госуслуги?

Система, которая распределяет места в детских садах, разработана несколько лет назад и с тех пор не менялась — в сущности, этим занимается компьютерная программа. С учетом номера очереди сначала рассматриваются места в ближайших к месту прописки ребенка учреждениях, затем — подальше и так далее.

После того как родители получают путёвки, они могут сменить их на места в других дошкольных учреждениях. В городском Департаменте образования нам пояснили, что такой ажиотаж этим утром вызван желанием родителей побыстрее решить проблему, но совсем не обязательно приходить в первый день.

— Для того чтобы написать заявление на смену детского сада, нужно обращаться в районные управления образования до 1 июля, — прокомментировали в департаменте. — В этот период происходит распределение мест. Кто пришёл раньше, а кто позже, значения не имеет. Главное — сделать это до 1 июля.

Одним словом, родителям посоветовали успокоиться и не пытаться попасть в администрацию во что бы то ни стало в первые дни.

Если вам дали «неудобный» садик, есть два варианта, как с этим бороться.

Первый способ поменять садик — написать заявление на смену детского сада. Это можно сделать в районных управлениях образования с 15 мая. В заявлении нужно указать номера трёх желаемых детсадов и период, в течение которого система будет искать места именно в этих трёх садиках. Дальше остаётся только ждать. С 1 июля начинается доукомплектование, и шансы получить путёвку в желаемые учреждения не такие уж маленькие, поскольку многие родители подают заявления на смену, освобождая места.

После того как закончится период рассмотрения, указанный заявителем, система начнёт работать по общему алгоритму, то есть искать сначала места в садике с адресной привязкой, потом в желаемых и далее снова по мере удаления.

Второй способ поменять садик — запустить процедуру перевода. Но это можно сделать только тогда, когда ребёнок уже стал воспитанником и пошёл в то учреждение, куда получил путёвку, то есть после 1 сентября.

Если, к примеру, ребёнок пошёл в садик и родители понимают, что им неудобно, они могут поискать места в других садиках. Для этого им самим нужно написать запрос в это учреждение о наличии мест в нужной возрастной группе.

Если пришёл отказ, то это значит лишь то, что мест нет в данный момент. Запросы можно писать много раз — это никак не регламентируется. Основанием для перевода является положительный ответ.

Какой из этих двух вариантов с большей гарантией принесёт нужный результат, в Департаменте образования посоветовать не могут. Тут родители должны решить сами.

Но в целом мест в муниципальных детских садах Екатеринбурга должно хватить на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет.