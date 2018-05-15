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«Малышей держали в подвале». В Кургане закрыли частный детский сад
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«Малышей держали в подвале». В Кургане закрыли частный детский сад 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане приостановили деятельность частного детского клуба «Антошка». Такое решение накануне вынес городской суд.
Зауральское управление Роспотребнадзора нагрянуло в этот детсад с внеплановой проверкой после жалобы местного жителя.
В «Антошку» приводили детей от 1,5 до 7 лет. Выяснилось, что организация находилась в цокольном этаже многоквартирного жилого дома (фактически — в подвале). На окнах были установлены решетки, из-за этого в помещение почти не проникал солнечный свет. Кроме того, не было запасного выхода.
Меж тем, санитарные требования запрещают размещать помещения для пребывания детей в цокольных этажах.
Специалисты Роспотребнадзора, зафиксировав нарушения, посчитали, что работа «Антошки» представляет угрозу жизни и здоровью детей. Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта).
Материалы проверки были направлены в Курганский городской суд. 14 мая было вынесено постановление о незамедлительном закрытии детского сада. По истечении 15 суток сотрудники Роспотребнадзора планируют выехать на место нахождения «Антошки» и убедиться, что организация действительно перестала работать.
Фото: pixabay.com
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