Минобрнауки РФ: Более 45 тыс. организаций отдыха для детей будут работать летом

Более 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей будут работать в летний период. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович

«Мы как раз завершили первый сбор информации от субъектов по поводу готовности к летнему оздоровительному отдыху. У нас в этом году планируется к открытию 45 тыс. 136 организаций отдыха и оздоровления детей», — сказал П. Зенькович.

Он отметил, что приоритетным направлением является безопасность детей.

«По информации субъектов в этом году планируется во всех лагерях осуществить отдых и оздоровление 6 млн 66 тыс. 141 ребенка, это в планах. В прошлом году было почти на 1 млн меньше», — отметил П. Зенькович.