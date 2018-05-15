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Минобрнауки РФ: Более 45 тыс. организаций отдыха для детей будут работать летом
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Минобрнауки РФ: Более 45 тыс. организаций отдыха для детей будут работать летом 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Более 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления детей будут работать в летний период. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.
«Мы как раз завершили первый сбор информации от субъектов по поводу готовности к летнему оздоровительному отдыху. У нас в этом году планируется к открытию 45 тыс. 136 организаций отдыха и оздоровления детей», — сказал П. Зенькович.
Он отметил, что приоритетным направлением является безопасность детей.
«По информации субъектов в этом году планируется во всех лагерях осуществить отдых и оздоровление 6 млн 66 тыс. 141 ребенка, это в планах. В прошлом году было почти на 1 млн меньше», — отметил П. Зенькович.
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