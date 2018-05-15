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Волонтеры РУДН подружились с детьми
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Волонтеры РУДН подружились с детьми 

Обручевский меридиан 39 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Студенты университета Обручевского района, представляющие 31 страну, стали друзьями детям-сиротам на международных соревнованиях по футболу.
В рамках открытых международных соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя — 2018 детям устроили тур по главным достопримечательностям Москвы. Гости столицы смогли полюбоваться ее красотами, сделать фотографии на память, провести время в интересной компании. Впереди борьба за лучшую футбольную команду среди детей-сирот.
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